Cardi B s’est fait tatouer… les cheveux!

On les utilise sur la peau. Désormais, on les applique aussi sur les cheveux. Les décalcomanies sont furieusement à la mode, depuis que Tokyo Stylez les a utilisées sur les mèches platine de Cardi B. Dans des vidéos publiées cette semaine sur TikTok et Instagram, la coiffeuse américaine dévoile sa technique (posts ci-dessous).