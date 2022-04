États-Unis : Cardi B supprime ses comptes Twitter et Instagram

La rappeuse, après s’être pris la tête avec des fans sur son absence aux Grammies, a disparu de ces deux réseaux sociaux. Elle est encore présente sur Facebook.

La fantasque Cardi B a encore frappé. Celle qui est entrée dans l’histoire des charts américains a disparu d’Instagram et de Twitter. Une dispute avec un fan sur le second réseau social serait la cause de ce départ. La New-yorkaise, qui avait déjà rendu le compte Instagram de sa fille privé pour éviter qu’elle ne soit prise pour cible, est en revanche toujours bel et bien présente sur Facebook.