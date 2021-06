Hockey sur glace - Carey Price fait le ménage devant son filet, on lui offre un balai

Tucker Poolman et les Jets de Winnipeg ont tout essayé, mais dans sa cage, Carey Price n’a rien laissé passer.

Devant son filet, il a une fois de plus été intraitable, comme il l’est depuis le début des séries. Après avoir complété le balayage face aux Oilers d’Edmonton en lever de rideau, les Jets de Winnipeg ont goûté à leur propre médecine en subissant le même sort contre Carey Price et le Canadien .

Portés par les prouesses de leur an g e g ardien, la combativité des vétérans et la fougue des jeunots, les Glorieux n’ont laissé aucune chance à l’adversaire lors de ce second tour des play-off . Les hommes de Dominique Ducharme n’ont jamais été inquiétés.