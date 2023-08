Cargo en feu : Remorquage du Fremantle Highway vers un port jeudi 

«En gardant le trajet de remorquage le plus court possible, les risques sont limités», a précisé dans un communiqué l’Institut national néerlandais pour la gestion des eaux (Rijkswaterstaat). L’agence gouvernementale a justifié ce choix par la détérioration des conditions météorologiques, l’infrastructure et les installations offertes par le port. Le cargo est actuellement ancré à 16 kilomètres au nord des îles Schiermonnikoog et Ameland.