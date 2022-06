Festival : Caribana vivra une première mondiale grâce au jeu vidéo

Le festival de Crans (VD) accueillera dimanche 19 juin, les meilleurs joueurs du monde de «Smash».

Le monde du gaming et de la compétition va rencontrer celui des grands festivals de musique en plein air, ce dimanche. Le Caribana va en effet proposer une journée spéciale avec un grand tournoi sur «Super Smash Bros. Ultimate» et de multiples autres activités (lire ci-dessous). Interview du coordinateur de cette journée spéciale, Ivan Urendez.

Comment est né ce projet? Le Caribana voulait innover pour son 30e anniversaire, avec une touche jeunesse et pour les familles. Le choix du jeu «Smash» s’est imposé, car il est compréhensible par tous. Une compétition d’e-sport dans un festival de musique d’une telle ampleur sera une première mondiale!

À quoi peut-on s’attendre? À un show mémorable sur la grande scène avec les meilleurs joueurs du monde sur «Smash»! La présentation sera assurée par Étoiles et Bronol, qui ont l’habitude de vulgariser et d’expliquer pour que tout le monde comprenne. Tout sera donc réuni pour passer un excellent moment en famille ou entre potes.

Quelles seront les stars présentes à ce tournoi? Le No 1 mondial, le Mexicain MkLeo, ainsi que le Français Glutonny, qui ont chacun remporté un de leurs deux derniers duels. La belle pourrait donc se disputer dimanche. Deux jeunes joueurs romands très prometteurs seront aussi à suivre: Deox6 et Kimbo, ainsi que le Suisse alémanique Destany, qui est le meilleur gamer helvétique sur ce jeu.

Un «Just Dance» géant sur la deuxième scène

Le tournoi sur «Smash» se déroulera sur la grande scène dès 12h30 et des séances de dédicaces auront lieu l’après-midi. La grande finale débutera à 18h30 et sera suivie par le DJ set de French 79 dès 20h30. De nombreuses autres activités seront proposées sur le site du festival, dont un «Just Dance» géant sur la deuxième scène dès 13h, une silent party, des animations de «Guitar Hero» ou de réalité virtuelle. Des billets sont encore disponibles au prix de 25 fr. (20 fr. pour les 8-16 ans, les apprentis et les étudiants, gratuit pour les moins de 8 ans).