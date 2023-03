Caritas élargit l’accueil de réfugiés dans les familles

Le programme d’accueil dans les familles genevoises porté par Caritas est désormais ouvert à toutes les nationalités. Depuis le 1er mars, le mandat de l’association a été élargi et ne concerne plus seulement les réfugiés ayant fui la guerre en Ukraine . Une campagne de recrutement de nouvelles familles d’accueil sera lancée prochainement, annonce Caritas Genève dans un communiqué.

Un accent particulier sera mis sur les jeunes adultes seuls, c’est-à-dire les réfugiés ayant récemment atteint la majorité mais vivant toujours dans des foyers collectifs pour mineurs non accompagnés, comme celui de l’Etoile. «Le but de ce mandat est de limiter le recours aux structures collectives cantonales et d’assurer un accueil le plus pérenne possible, qui permet une meilleure intégration», écrit l’oeuvre d’entraide. Une information sociale et une orientation sera notamment dispensée aux personnes ne disposant pas d’assistant social attitré.