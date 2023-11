Caritas sollicite les Genevois pour héberger des réfugiés

Caritas est à la recherche de particuliers pour l’hébergement de réfugiés au bout du lac. Une campagne de communication pour mettre à disposition une chambre ou un logement pour quelques mois ou plus est lancée depuis ce lundi. Depuis mars 2022 et le début de la guerre en Ukraine, l’institution est mandatée par l’Hospice général pour accompagner les familles et les personnes seules qui accueillent des exilés à domicile. En mars 2023, ce mandat a été élargi aux autres nationalités. Au total, 378 familles ont été soutenues et 660 réfugiés ont été hébergés.