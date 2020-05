Légende de l’athlétisme

Carl Lewis va entraîner Malaika Mihambo

L’Américain, neuf fois champion olympique, va s’occuper, en compagnie de Leroy Burell, de la championne du monde de saut en longueur.

Elle sera entraînée au Texas par Carl Lewis, 58 ans, neuf fois champion olympique en sprint et saut en longueur entre 1984 et 1996, et par Leroy Burrell, 53 ans, ancien vice-champion du monde du 100 m et titré en relais 4x100 m avec Lewis aux JO de Barcelone en 1992.