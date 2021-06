Football américain : Carl Nassib fait son coming out et marque l’histoire de la NFL

Le joueur des Raiders a dévoilé son homosexualité sur Instagram, en plein mois des fiertés aux Etats-Unis.

Carl Nassib a déjà joué cinq saisons de NFL. Son contrat à Las Vegas court jusqu’en 2022. AFP

Le joueur des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, a marqué l’histoire du football américain en devenant lundi le premier joueur de la NFL à dévoiler son homosexualité, en plein mois des fiertés aux Etats-Unis. «Je voulais simplement prendre un instant pour dire que je suis gay», a-t-il dit dans une vidéo tournée depuis un jardin ensoleillé et publiée sur Instagram.

«Cela faisait déjà un moment que je pensais à faire ceci mais je me sens enfin suffisamment à l’aise pour m’ôter ce poids des épaules», a-t-il expliqué le visage souriant par moment, très sérieux à d’autres. L’ailier défensif de 28 ans est le premier joueur en activité d’une équipe de la ligue professionnelle de football américain à faire son coming out. Plusieurs joueurs ont fait le leur après avoir pris leur retraite de ce sport, le plus regardé aux Etats-Unis.

En 2014, un joueur du championnat universitaire, Michael Sam, avait été sélectionné par les St. Louis Rams, l’écurie NFL de Los Angeles, après avoir dévoilé son homosexualité. Mais il avait été libéré de son contrat après avoir joué quelques matchs de pré-saison et n’a jamais participé à des matchs de saison régulière en NFL.

Carl Nassib, lui, a déjà joué cinq saisons de NFL et a rejoint les Raiders après être passé par deux autres équipes, les Browns de Cleveland et les Buccaneers de Tampa. Son contrat à Las Vegas court jusqu’en 2022. Le jeune homme a dit espérer que son exemple rendrait plus visibles les autres sportifs homosexuels.

«Je suis une personne plutôt attachée à sa vie privée donc j’espère que vous comprenez que je ne fais pas ça pour attirer l’attention. Je crois simplement que la représentation et la visibilité (ndlr: de la communauté LGBTQ) sont tellement importantes», a-t-il confié. «D’ailleurs, j’espère qu’un jour les vidéos comme celle-ci et tout le processus de coming out ne seront plus nécessaires, mais d’ici là, je ferai de mon mieux pour développer une culture de tolérance et de compassion», a-t-il ajouté.

Carl Nassib sous le maillot des Raiders. Getty Images via AFP

Dans sa vidéo, Carl Nassib annonce également faire don de 100.000 dollars à l’association The Trevor Project, une ONG de prévention du suicide parmi les jeunes personnes issues de la communauté LGBTQ aux Etats-Unis.

Lundi, les Raiders ont salué la démarche de Carl Nassib, se disant «fiers» de leur joueur sur le même réseau social. Le patron de la ligue, Roger Goodell, les a imités dans un communiqué: «La famille NFL est fière de Carl, qui a courageusement partagé sa vérité aujourd’hui.»«Bravo», a également lancé Wade Davis II, qui fait partie de la poignée d’anciens joueurs de NFL qui ont révélé leur homosexualité après leur retraite.

Fierté

Le coming out du joueur défensif de Las Vegas intervient lors du «mois des fiertés», qui célèbre chaque année en juin aux Etats-Unis les droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et transgenres (LGBTQ). Sarah Kate Ellis, directrice générale du GLAAD («Alliance gay et lesbienne contre la diffamation»), a souligné «l’impact profond sur l’acceptation des LGBTQ dans le sport» résultant de cette annonce. «Carl Nassib envoie un message fort à tant de personnes LGBTQ, en particulier les jeunes, qu’eux aussi peuvent un jour grandir pour devenir et réussir comme un athlète professionnel comme lui», a-t-elle tweeté.

La prise de parole de Nassib tranche avec le climat politique du pays, au moment où de nombreux Etats américains républicains ont adopté des mesures limitant les droits des personnes transgenres. Dans un message écrit accompagnant sa vidéo, il a confié les «tourments» endurés «lors des 15 dernières années», jusqu’à ce qu’il parvienne à réunir le courage de faire son coming out, grâce au soutien de ses proches.

«J’ai vraiment la meilleure vie, la meilleure famille, les meilleurs amis et le meilleur boulot dont un gars puisse rêver», a dit le joueur. «Allez les Raiders.»