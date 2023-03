«Star Academy» : Carla Dona fait patienter ses fans avec une reprise

À quelques mois du lancement de la nouvelle saison de la «Star Academy», à laquelle on ne sait pas encore si l a prof de chant Adeline «Hey Man» Toniutti participera, une ex-élève revient sous les projecteurs. «Trop heureuse de vous dévoiler un peu de moi en attendant de vous faire découvrir mes propres chansons», a écrit Carla Dona sur les réseaux sociaux en sortant sa reprise de «Teardrops», de Womack & Womack. Pour les fans de la chanteuse, l’attente a été longue. La Française n’avait jusqu’alors publié aucun titre depuis sa participation à la 10e saison du télécrochet.

Linda et Cecil Womack ont sorti «Teardrops» en 1988, sur l’album «Conscience». C’est le plus gros tube du duo incontournable dans les années 1980 et 1990.