Carla et Kevin de retour à l’écran dans La Mif

MyCanal : Carla et Kévin de retour à l’écran dans «La Mif»

Le couple star de la téléréalité débarque sur MyCanal dès le 5 novembre 2021 et promet de se dévoiler comme jamais.

Après avoir annoncé leur départ des «Marseillais» au mois de juin 2021, Carla Moreau et Kévin Guedj avaient révélé qu’ils reviendraient dans une émission produite par Cyril Hanouna. On en connaît désormais le titre et la date de diffusion. Le couple, dont la petite Ruby a une poupée à son effigie, débarquera sur MyCanal le vendredi 5 novembre 2021 avec un programme intitulé «La Mif».