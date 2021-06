Téléréalité - Carla Moreau et Kevin Guedj quittent Les Marseillais

Téléréalité : Carla et Kevin quittent «Les Marseillais»

Le couple, qui s’est rencontré dans l’émission de téléréalité en 2016, a choisi C8 pour sa prochaine aventure télévisuelle.

Carla Moreau et Kevin Guedj ont connu la célébrité et l’amour grâce aux « Marseillais ». En couple depuis leur rencontre dans le programme, en 2016, les deux Français sont aujourd’hui les heureux parents d’une petite Ruby, qui fêtera ses 2 ans en octobre 2021. Pourtant, malgré le succès, le couple a décidé de quitter l’émission de téléréalité de W9.

Carla et Kevin l’ont annoncé à Cyril Hanouna dans «Touche pas à mon poste!» jeudi 3 juin 2021. «Je pense que, pour notre bien personnel, c’est la chose à faire, a confié le jeune homme de 31 ans. On a tout donné dans cette famille des Marseillais, on a envie de penser à nous. Ils auraient voulu nous voir dans les prochaines aventures, mais c’est une décision qu’on a mûrement réfléchie, ensemble.» Les amoureux ne comptent pas quitter le monde la télévision pour autant.