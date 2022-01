Marseille (F) : Carla et Kevin se sont unis pour la vie

Deux ans après leurs fiançailles, les deux candidats de téléréalité se sont dit «oui» à Marseille le 26 janvier 2022.

C’est en 2019, durant le tournage des «Marseillais» à New York que Kevin, 32 ans, avait demandé à sa chérie de l’épouser. Les caméras du programme de W9 avaient évidemment tout filmé et la séquence avait été diffusée en février 2020. Depuis lors, les amoureux avaient joué de malchance, obligés de repousser leur union à cause de la pandémie de Covid-19 tout en devant répondre aux accusations de sorcellerie contre Carla .

Après la cérémonie, immortalisée pour être ensuite proposée dans la 2e saison de «La Mif», les mariés et leurs invités ont évidemment fait la fête et posté d’innombrables vidéos et photos dans leur story sur Instagram ainsi que sur Snapchat. Et ça risque de durer un peu, puisque Kevin a précisé durant son discours que les festivités allaient se poursuivre durant une semaine au maximum.