«Les Marseillais» : Carla Moreau confirme sa rupture d’avec Kevin Guedj

Cette fois, c’est officiel. La flamme ne brûle plus entre le couple des «Marseillais», parent d’une petite Ruby.

La famille était réunie le 1er octobre 2022 pour célébrer les 3 ans de Ruby. Instagram

Un peu plus d’un mois après que Kevin Guedj a annoncé leur séparation, Carla Moreau a confirmé sur Instagram que leur histoire commencée lors des «Marseillais South Africa» en 2016 était bel et bien terminée. «Je suis prête à tout vous dire, il est temps de vous annoncer ma rupture d’avec Kevin. J’ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est inévitable. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il m’a fallu du temps pour l’accepter, pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer. Jamais je n’aurais imaginé, quelques mois après mon mariage, devoir prendre cette décision. J’imaginais forcément ma vie avec un tout autre avenir que celui que je m’apprête à vivre, mais je suis confiante», a écrit la starlette de 25 ans.

Un message qui n’a pas laissé insensible Kevin Guedj, 33 ans. «Tu es le sang quand même», a-t-il glissé dans les commentaires. Face à un torrent de réactions négatives, il a ensuite approfondi sa pensée en story Instagram sur son propre compte. «Ce n’est pas un manque de respect. C’est la mère de ma fille, je ne veux pas lui manquer de respect. Donc tes allusions, tu peux te les foutre au cul», a-t-il répondu à un internaute qui l’accusait de manquer de respect à Carla. Dans une autre publication, il a salué le message de son ex. «Tout est expliqué. On aura vécu des moments exceptionnels et on a eu la chance d’avoir une petite fille exceptionnelle. Merci pour ça en tout cas et on sera toujours là l’un pour l’autre (au cas où ça donne des idées aux gens)», a-t-il écrit.

Carla Moreau et Kevin Guedj, parent d’une petite Ruby depuis 2019, se sont mariés à la mairie de Marseille, le 26 janvier 2022. Ils avaient organisé une grande fête avec de nombreux invités issus de la téléréalité quelques jours plus tard dans la station huppée de Courchevel (F). On rappellera que celui qui était surnommé «le jaguar» dans «Les Marseillais» pour avoir collectionné les conquêtes, avant de tomber amoureux, est soupçonné d’avoir trompé son épouse lors du tournage de «La bataille des clans», actuellement diffusé sur TFX.