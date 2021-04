Marseille : Carla Moreau enceinte? Elle sème le doute

La candidate des «Marseillais» a partagé une photo d’un test de grossesse positif sur Snapchat sans aucun commentaire.

Alors, Ruby (1 an et demi) aura-t-elle bientôt un petit frère ou une petite sœur? Rien n’est moins sûr. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Carla sème ainsi le doute dans l’esprits de ses fans. Fin 2020, la candidate des «Marseillais» avait partagé des clichés d’elle enceinte et même une image d’une échographie, mais toutes ces photos dataient de sa première grossesse.