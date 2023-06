Carla Moreau peut compter sur le soutien de ses admirateurs

Carla Moreau serait-elle en délicatesse avec ses anciens petits potes de la téléréalité depuis qu’ elle s’est séparée de Kevin Guedj et qu’elle a été accusée de sorcellerie ? On pourrait le penser si on en croit un message d’une fan de la starlette de 26 ans. Une certaine Maoreen a réagi, en commentaire d’une photo tout à fait banale de Carla publiée samedi 17 juin 2023.

«Il n’y a plus aucune star de télé qui like et commente ses photos. Elle a eu le courage de quitter un homme qui ne l’a jamais respectée. Tout le monde lui a tourné le dos. Carla, tu es belle, tu es forte et tu peux aller encore plus loin sans eux. Tous des jaloux», peut-on lire sur Instagram. Plusieurs dizaines d’internautes sont allés dans le même sens regrettant que la notoriété et le succès de leur idole soient ternis par la jalousie des autres. Une autre admiratrice de celle qui a été révélée dans «Les Marseillais» a ajouté que Carla était une des seules femmes issues de la téléréalité à n’avoir pas abusé de la chirurgie esthétique: «Je l’admire pour sa beauté. Une beauté naturelle sans 3 kilos de botox.»