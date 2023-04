Football: Carlo Ancelotti: «La sélection nationale du Brésil me veut»

Carlo Ancelotti finira-t-il sa carrière sur le banc de l’équipe nationale du Brésil? REUTERS

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a confirmé samedi en conférence de presse que l’équipe nationale du Brésil souhaite l’enrôler au poste de sélectionneur, mais a soutenu qu’il faut «respecter le contrat en cours», qu’il souhaite «honorer jusqu’au bout».

«La réalité, c’est que l’équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m’enchante. Mais il faut respecter le contrat en cours (qui expire en juin 2024, ndlr), un contrat que je souhaite honorer jusqu’au bout», a balayé Ancelotti en conférence de presse, avant le match contre Valladolid dimanche (16h15) pour la 27e journée de Liga.

«Personne ne connaît le futur»

«J’ai un contrat, je veux l’honorer, parce que ce club et cette équipe me plaisent. Et tout ce qui se passera après avec mon contrat, c’est le futur, et personne ne connaît le futur», a glissé «Carletto», souvent cité dans la presse brésilienne comme potentiel futur sélectionneur de la Seleçao, éliminée en quarts de finale du dernier Mondial au Qatar par la Croatie (1-1 a.p., 4-2 t.a.b.).

Ancelotti a toutefois affirmé qu’il ne connaît pas le président de la fédération brésilienne. «Je ne le connais pas, mais s’il veut parler avec moi, je le rencontrerai avec plaisir», a-t-il indiqué.

Prêt à continuer l’aventure

«Cela ne me surprend pas qu’il y ait des rumeurs de ce genre, et cela ne m’inquiète pas. C’est assez clair : je resterai ici tant que le Real Madrid me permet de continuer ici. Je sens beaucoup de soutien de la part du président, des supporters et des joueurs, l’ambiance est très tranquille autour de moi, et moi aussi je suis très tranquille. Maintenant, on a deux mois et demi pour tenter de gagner des titres», a soutenu le technicien italien.

Alors qu’il avait affirmé en début de saison qu’il allait arrêter sa carrière d’entraîneur après ce passage au Real Madrid, Carlo Ancelotti a dit samedi qu’il ne redirait pas la même chose aujourd’hui. «Non. On verra bien», a-t-il coupé.