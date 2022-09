Tennis : Carlos Alcaraz en 8es au pas de charge

«J’ai très, très bien joué. A un haut niveau», a analysé Alcaraz qui affrontera en 8es de finale le Croate Marin Cilic (17e et lauréat 2014) ou le Britannique Daniel Evans (23e). L’an dernier et pour sa première participation, Alcaraz avait atteint à New York pour la première fois les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Cette année, à 19 ans, il revient dans le costume d’un des principaux prétendants au titre, d’autant qu’il a rejoué un quart de Majeur, au printemps à Roland-Garros.