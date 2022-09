US OPEN : Carlos Alcaraz: «Je vais me battre pour en remporter d’autres»

C’est dingue. Je n’aurais jamais imaginé y parvenir à 19 ans. Tout est arrivé si vite. C’est incroyable. J’en rêve depuis que je suis enfant, depuis que j’ai commencé le tennis. Alors soulever ce trophée c’est magnifique. C’est incroyable de laisser une trace dans l’histoire. Mais ce qu’a réussi le Big 3 (ndlr: Federer, Nadal, Djokovic), se maintenir à ce niveau pendant vingt ans, est encore plus difficile. Je ne veux pas me comparer à eux, je les admire. J’ai une grande marge de progression du point de vue du mental, du tennis, du physique, de tout. Mon premier titre en Grand Chelem et la place de no1 sont arrivés très vite, mais je ne dois pas stagner, rester dans ma zone de confort. Je dois progresser.

Je reste le même garçon, je vais continuer de sortir dans la rue dans mon village, de saluer les gens. Je suis fier d’être d’El Palmar, d’être de Murcie et d’être espagnol. Bien sûr, il va m’arriver plein de choses dont je n’aurais pas imaginé qu’elles m’arrivent à 19 ans, mais me connaissant, je n’aurai pas de mal à garder les pieds sur terre. Je vais rester le même garçon, avec ses amis et sa famille. En rentrant en Espagne, j’irai voir mes amis, ma famille et je serai comme toujours. Je ne penserai qu’à fêter ça avec eux, rien d’autre. En ce qui concerne le tennis, il est évident que je veux continuer à travailler, à remporter des titres, rester longtemps le plus haut possible dans la hiérarchie, comme l’a fait le Big 3. Et pour cela, je ne dois pas m’arrêter, je dois continuer de travailler.