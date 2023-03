Tennis : Carlos Alcaraz part à la chasse à Novak Djokovic

Le prodige espagnol compte sur le Masters 1000 d’Indian Wells pour récupérer sa place de No 1 mondial, qui est actuellement la propriété du Serbe.

Getty Images via AFP

«Je vais m’y employer», a déclaré sans détour aux médias l’actuel No 2 mondial, alors qu’on l’interrogeait sur ses ambitions dans le désert californien. «Pour moi, gagner ce tournoi et être de nouveau numéro un (mondial) est un excellent objectif», a ajouté Alcaraz.

Vainqueur de l’US Open en septembre dernier, Carlos Alcaraz avait battu un record de précocité en devenant le plus jeune numéro un mondial de l’histoire, à 19 ans.

Malgré ces soucis physiques, qui l’ont encore contraint à un forfait la semaine passée à Acapulco (Mexique), Carlos Alcaraz a affiché sa confiance au moment d’aborder Indian Wells, où il est tête de série No 1 et débutera au 2e tour contre le vainqueur du match entre l’Australien Thanasi Kokkinakis et l’Américain Brandon Holt.