Tennis : Carlos Alcaraz passe en quarts sans coup férir

Le No 1 mondial a battu le Bulgare Grigor Dimitrov en deux sets à Paris-Bercy. Casper Ruud, son adversaire en finale de l’US Open, a pour sa part été éliminé.

Le No 1 mondial Carlos Alcaraz a rallié sans traîner les quarts de finale du Masters 1000 de Paris aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov (28e), écarté 6-1 6-3 en 71 minutes ce jeudi. Pour son entrée en lice déjà, le jeune Espagnol avait passé moins de 1h15 min sur le court parisien la veille.

Devenu le plus jeune No 1 mondial de l’histoire à 19 ans, après son sacre à l’US Open en septembre, Alcaraz affrontera le Russe Andrey Rublev (No 9) ou le jeune Danois Holger Rune (18e) en quarts de finale vendredi.