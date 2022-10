Tennis: Carlos Alcaraz s’arrache pour remporter son baptême bâlois

Lundi lors de son entrée en lice aux Swiss Indoors, le No 1 mondial a beaucoup souffert avant de s’imposer face au Britannique Jack Draper 3-6 6-2 7-5.

L’Espagnol Carlos Alcaraz sera au deuxième tour du tournoi ATP 500 de Bâle. Mais il a eu chaud. AFP

Roger Brennwald peut souffler. Carlos Alcaraz, No 1 mondial et tête d’affiche des premiers Swiss Indoors de l’après-Federer, a réussi son entrée dans le tournoi. Malgré un début de match poussif et la très belle opposition de Jack Draper (ATP 45), le champion de l’US Open s’est qualifié pour le deuxième tour au bout de trois sets inégaux (3-6 6-2 7-5)

Battu par Goffin il y a quinze jours à Astana, Carlos Alcaraz attaquait la partie avec tous les symptômes d’un joueur en manque de repères. Des frappes scotchées au cordage, un étonnant manque de timing en seconde balle de service et une énergie souvent mal utilisée gonflaient d’espoir Jack Draper. Presque logiquement, l’Anglais profitait de deux coups droits forcés pour empocher un premier break. Il pouvait alors s’appuyer sur sa première balle de gaucher et filer vers le gain d’une première manche sans histoire ni étincelle (3-6).

Draper manque son début de deuxième set

S’est-il alors projeté trop vite vers une victoire de prestige? Pour avoir battu Tsitsipas à Montréal puis Auger-Aliassime à New York, Jack Draper ne devrait plus être effrayé par les exploits. Il passa pourtant totalement à côté de son entame de seconde manche (0-4). Appliqué à défaut d’être génial, le No 1 mondial n’en demandait pas tant. Saint-Jacques allait lancer sa semaine avec une manche décisive (6-2).

Elle n’allait pas décevoir un «Joggeli» presque plein. Plus cohérent dans ses choix, le champion de l’US Open semblait se diriger vers un succès facile (4-2) lorsque Jack Draper s’arracha pour donner à la partie une dimension nouvelle. Malgré sa taille, l’Anglais se mit soudain à défendre chaque centimètre de terrain comme un acharné; sauvant notamment une balle de match au bout d’un passing de coup droit exceptionnel. Mais en vrai No 1 mondial, Carlos Alcaraz encaissait, se recomposait et refermait un match qui avait bien mal commencé.

«J’ai vraiment eu des difficultés au début, concédait-il au micro de Marco Chiudinelli. Je voulais frapper très fort car le court me semble un peu plus lent que lors des tournois précédents. Et j’ai fait beaucoup trop de fautes. À partir du deuxième set, j’ai pris un peu moins de risques et, heureusement, j’ai pu m’en sortir.»