Tennis : Carlos Alcaraz, une éclosion en mondovision

Le successeur annoncé de Rafael Nadal veut prolonger son rêve à l’US Open. Il affronte Felix Auger-Aliassime en quart de finale dans la nuit de mardi à mercredi.

Les observateurs n’ont pas attendu son éclosion en mondovision pour surnommer ce phénomène «le futur Nadal». Honneur eu égard à sa nationalité et à leurs points communs dans l’attitude – prestance à enchaîner entre les points, respect de l’autre, abnégation dans le combat, mental de guerrier –, plus que dans le jeu.

Non content d’être le plus jeune joueur à atteindre la deuxième semaine d’un Grand Chelem, depuis Andreï Medvedev en 1992 à Roland-Garros, et à battre un membre du top 3 mondial, depuis Michael Chang en 1989 contre Ivan Lendl (à Paris également), Alcaraz est devenu le plus jeune à se hisser en quarts à l’US Open depuis le Brésilien Thomaz Koch en 1963.