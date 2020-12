Liban : Carlos Ghosn: «De ma vie d’avant, rien ne me manque»

La nouvelle vie de l’ancien patron de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors au Liban est en totale rupture avec son passé.

Carlos Ghosn mène une vie discrète et confortable à Beyrouth, où il a retrouvé son élégante villa rose, achetée et rénovée par Nissan.

Alors qu’il passait auparavant une grande partie de son temps à sillonner la planète, une vie sédentaire dans cet Etat étriqué du Proche-Orient, plus petit que l’Île-de-France, s’est ainsi imposée à lui. «De ma vie d’avant, rien ne me manque [...] Aujourd’hui, je me sens ancré et cela, c’est inestimable», a-t-il souligné dans un entretien au journal libanais L’Orient-Le Jour paru au début novembre.