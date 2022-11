Coupe du monde: Carlos Queiroz confronte une journaliste de la BBC

Carlos Queiroz était énervé à l’issue de la conférence de presse qui a précédé la rencontre entre l’Iran et le Pays de Galles. Le sélectionneur portugais de la Tim melli a confronté la journaliste de la BBC Shaimaa Khalil lui reprochant ses questions sur les protestations en Iran à son attaquant Mehdi Taremi. Il lui a demandé notamment pourquoi elle n'interrogeait pas le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate sur la politique britannique en Afghanistan : «Pourquoi ne posez-vous pas des questions à d'autres entraîneurs ? Pourquoi ne demandes-tu pas à Southgate : que pensez-vous de l’Angleterre et des USA qui ont laissé l’Afghanistan et toutes les femmes seules?.»