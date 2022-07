Formule 1 : Carlos Sainz décroche la première pole position de sa carrière à Silverstone

Le pilote espagnol de Ferrari a signé le chrono le plus rapide lors des qualifications et s’élancera en tête du GP de Grande-Bretagne dimanche. Il partagera la première ligne avec Max Verstappen.

Devant des spectateurs acquis à leur cause, les pilotes Britanniques de Mercedes Lewis Hamilton et George Russell signent respectivement les 5e et 8e position. Mercedes, comme Alpine et Williams, sont arrivées à Silverstone avec une série de modifications sur leurs monoplaces. Pour les Flèches d’argent, il s’agit de remonter la pente après un début de saison difficile en raison d’une nouvelle réglementation.