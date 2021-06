Mexico : Carlos Slim va payer de sa poche la réparation du métro accidenté

Le 3 mai, un accident sur une partie du métro de Mexico construite par une entreprise dirigée par Carlos Slim avait fait 26 morts. Le milliardaire va payer la reconstruction du tronçon.

L’effondrement d’un tronçon du métro de Mexico avait fait 26 morts et 80 blessés.

Il «est venu me dire qu’il se chargera de la reconstruction de tout le tronçon, en veillant au respect des normes de sécurité et sans demander la moindre contribution», a déclaré le président lors de sa conférence de presse quotidienne matinale.

Quartier pauvre touché

Carlos Slim s’est engagé à achever la reconstruction dans les 12 mois et à financer l’ensemble des travaux, a souligné le président. La reconstruction sera effectuée «indépendamment» des enquêtes en cours sur l’accident, a précisé AMLO.

«Défaillance structurelle»

Carlos Slim a exclu, mardi, que le tronçon surélevé qui s’est effondré présent â t des défauts d’origine et s’est dit «convaincu» que l’ouvrage ne souffrait d’aucun vice de construction. Carso a construit le tronçon de la ligne 12 qui s’est brisé en deux, dans la nuit du 3 au 4 mai, et a aussi fait 80 blessés. L’entreprise mexicaine ICA et l’entreprise française Alstom ont également participé au projet.