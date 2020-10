Echecs : Carlsen tombe, plus de deux ans après son dernier revers

Le grand maître des échecs, le Norvégien Magnus Carlsen, a été contraint à l’abandon samedi.

Le champion du monde d’échecs, le Norvégien Magnus Carlsen a subi samedi soir sa première défaite depuis plus de deux ans, arrêtant à 125 rencontres consécutives sa série record d’invincibilité.

«Extrêmement décevant» et «complètement impardonnable», s’est désolé Carlsen après sa défaite, provoquée par la perte rapide d’un fou.

Cette défaite sensationnelle de Carlsen, grand maître depuis ses 13 ans et qui domine sans partage le monde des échecs depuis des années, est la première depuis plus de deux ans et deux mois.