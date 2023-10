Missile sur Groza: deux informateurs russes identifiés

Selon un communiqué du SBU, «deux habitants locaux: Volodymyr Mamon, 30 ans, et son jeune frère, Dmytro Mamon, 23 ans» ont récolté et donné aux Russes les informations nécessaires à cette frappe. Les deux hommes se sont «enfuis en Russie» en septembre 2022 après que la région a été libérée par l’armée ukrainienne. De là-bas, ils ont «formé leur propre réseau d’informateurs» afin de renseigner l’armée russe sur les opérations dans les zones contrôlées par Kiev, selon la même source. En octobre 2022, la presse ukrainienne avait déjà identifié Volodymyr Mamon et deux de ses frères, Dmytro et Oleksandre, tous trois officiers de police, comme des «collaborateurs» des Russes.