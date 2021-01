Lors de sa dernière séance ordinaire, le Gouvernement jurassien a repris l’ordonnance cantonale sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de Covid-19. Le Canton a ainsi décidé de clarifier sa situation durant la période de carnaval et d’ajouter quelques ajustements aux mesures du Conseil fédéral entrées en vigueur le 18 janvier.

Ainsi, tous rassemblements extérieurs en lien avec ces festivités seront interdits, même s’ils ne réunissent pas plus de cinq personnes. Néanmoins, cette interdiction ne concernera pas les enfants de moins de 14 ans. Ceux-ci devront respecter la règle des cinq personnes au maximum, ce nombre comprenant également les personnes chargées de les encadrer. Le but est de permettre aux plus jeunes de profiter de la tradition tout en tentant de protéger le reste de la population.