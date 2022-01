Valais – Carnaval sur trois jours à Sion et annulé à Martigny

Le carnaval des Bolzes sur un jour

Dans le canton de Fribourg, les carnavals de Bulle et de Courtepin sont annulés, celui des Bolzes à Fribourg, réduit à un seul soir. Dans le Jura, exit celui de Delémont, celui de Bassecourt est reporté à une date à définir et ceux de Courtételle et du Noirmont vivront une version 2022 allégée. Enfin en Pays de Vaud, les Brandons de Payerne sont décalés d’un mois (8 au 10 avril) et le carnaval de Sainte-Croix est annulé.