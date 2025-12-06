Guy Bévert est mort dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 76 ans, annonce le groupe sur sa page Facebook.

Carnet noir : Le batteur et chanteur de La Compagnie Créole est décédé

Guy Bévert avait dû quitter la scène en 2021, à la suite d'n AVC. Facebook

Guy Bévert, batteur et chanteur de La Compagnie Créole, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 76 ans, annonce le groupe sur sa page Facebook. «C’est aujourd’hui avec une infinie tristesse que La Compagnie Créole vous annonce le décès de leur ami et compagnon de route de plus de 40 ans», indiquent Clémence Bringtown et Julien Tarquin, les derniers membres actifs du groupe. Il est parti «rejoindre José Sébéloué», leader emblématique du groupe, décédé en 2023 à l'âge de 76 ans, ajoutent-ils.

Le groupe, originaire des Antilles et de Guyane, a été fondé en 1975. Il était alors composé de cinq membres: Clémence Bringtown, José Sébéloué, Julien Tarquin, Guy Bévert et Arthur Apatou, qui a ensuite opté pour une carrière solo.

La Compagnie Créole a connu son heure de gloire dans les années 80 avec des tubes qui ont fait la joie des animateurs de soirée: «C’est bon pour le moral» (1983), «Vive le douanier Rousseau» (1983), «Au bal masqué» (1984), «Ça fait rire les oiseaux» (1987), etc.