Carnet noir: le député PLR Rolin Wavre est décédé

Âgé de 57 ans, l'élu s'en est allé dans son sommeil, dans la nuit de jeudi à vendredi. PLR «atypique», il s'était beaucoup engagé pour la mobilité douce.

Le député genevois Rolin Wavre est décédé dans son sommeil, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il avait 57 ans. PLR «atypique», il était notamment connu pour son implication à PRO VELO Suisse, dont il était le vice-président. C'était «une personne remarquable, modeste, généreuse, tournée vers les autres et empreinte d'humanité», s'émeut le président cantonal de sa formation, Bertrand Reich. Ce dernier rappelle «l'attachement de Rolin Wavre au bien commun. Il était attentif au sort de la planète ainsi que de tous ses occupants: êtres humains, animaux et végétaux».

La carrière politique de Rolin Wavre a commencé en 2007 lorsqu'il a rejoint le parti Radical. Celui-ci l'avait séduit par «son ancrage dans la réalité, son approche nuancée des questions migratoires et ses personnalités genevoises». Une formation que Rolin Wavre aura marquée. Mais son aura allait bien au-delà des cercles de la formation bourgeoise. «C'était un homme respecté par ses amis mais aussi par ses adversaires en politique, appuie Bertrand Reich. J'ai reçu beaucoup de témoignages de gens de tous bords, touchés par son décès.» Élu au Grand Conseil genevois en 2018, Rolin Wavre avait auparavant été choisi par Pierre Maudet pour diriger sa campagne pour le Conseil fédéral, à l'été 2017. Sur les réseaux sociaux, le conseiller d'Etat lui a rendu hommage: «Tu as tant donné. A tes amis, avec attention et générosité. A ton parti, comme secrétaire général puis comme élu, en étant un modèle d'engagement militant».