Carnet noir: L’homme d’affaires égyptien Mohamed Al-Fayed est mort

«Mme Mohamed Al Fayed, ses enfants et ses petits-enfants souhaitent confirmer que son époux bien-aimé, leur père et leur grand-père, Mohamed, est décédé paisiblement de vieillesse le mercredi 30 août 2023», a indiqué sa famille dans un communiqué publié par le club de foot de Fulham FC, ancienne propriété de l’homme d’affaires. «Il a connu une retraite longue et épanouie entouré de ses proches. La famille a demandé que leur vie privée soit respectée pour le moment», a ajouté la famille.