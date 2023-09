Nashawn Breedlove, qui a joué dans 8 Mile avec Eminem, est mort

«C’est le cœur lourd que je partage la nouvelle du décès de mon fils bien-aimé, Nashawn Breedlove. Beaucoup d’entre vous le connaissaient sous son alias «Lotto, OX», un nom qui résonnait avec sa résilience et sa détermination. Il était rappeur, chanteur, auteur-compositeur et acteur. Personne ne pouvait nier son talent. Sa disparition laisse un immense vide dans ma vie. Je ne peux pas exprimer la douleur que je ressens. Il n’était pas seulement mon fils, mais aussi un homme remarquable dont le caractère et la force ont inspiré tous ceux qui ont croisé son chemin», a écrit sa mère, Patricia Breedlove, sur les réseaux sociaux le 26 septembre 2023.