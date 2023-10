Cinéma: Richard Roundtree, héros de «Shaft», est mort

«Shaft», dans lequel il joue le détective privé éponyme John Shaft, a connu un immense succès à sa sortie et entraîné plusieurs suites et une série télévisée. Plus de cinquante ans après, Richard Roundtree apparaissait toujours à l’écran, notamment dans la série «Cherish the Day» et la comédie «Moving On» en 2022.