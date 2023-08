Wahid Bouzidi est décédé des suites de son AVC

«Wahid nous a quittés ce matin. Prions pour lui, sa famille et ses amis». C’est via ce post, publié le dimanche 20 août 2023, que la mort de Wahid Bouzidi a été annoncée. Quelques jours auparavant, l’humoriste et comédien avait été victime d’un AVC alors qu’il était en vacances à Marrakech au Maroc. Depuis lors, il était dans un état critique. Ce n’était pas la première fois que l’homme subissait un problème de ce type.