Zurich : Carnet rose au zoo pour enfants de Knie à Rapperswil

Le zoo des enfants du Cirque Knie compte un pensionnaire de plus. Un girafon est venu au monde vendredi après-midi. Il fait partie des girafes de Rothschild, une sous-espèce des girafes originaire d'Afrique du Nord, présente au Soudan, Soudan du Sud et Éthiopie.

Ce petit mâle est déjà le troisième rejeton de ses parents et accusait environ 80 kilos pour 1,88 mètre de hauteur à la naissance. On peut d’ores et déjà lui rendre visite.