Naissance : Carnet rose chez les koudous du Zoo de Bâle

Une petite femelle koudou a vu le jour dimanche au zoo rhénan. Elle est timide et s’appelle Safiya

Papa Léopold (8 ans) et maman Jina (9 ans) sont heureux de vous annoncer la naissance de la petite Safiya le 12 septembre dernier. Le bébé koudou sera accompagné de sa sœur Rashida, née l’année dernière. Les petits koudous sont des animaux craintifs. Par conséquent, dans un premier temps, les visiteurs du parc animalier verront souvent Safiya allongée dans l’étable. Née l’année dernière, Rashida elle-même n’est pas encore habituée aux visiteurs dans le pavillon des antilopes qui vient tout juste d’ouvrir après rénovation. Pour lui assurer la tranquillité dont elle et la jeune Safiya ont besoin, le pavillon des antilopes n’est actuellement ouvert qu’en présence d’un soigneur ou d’une soigneuse. Il est fermé aux heures de midi.

Animaux menacés

À l’état sauvage, la population des koudous diminue. Ces animaux occupent une aire de répartition limitée en Afrique. Elle englobe certaines parties de la Tanzanie, du Kenya et de la Somalie. Là-bas, les petits koudous vivent dans la savane, les forêts d’acacias et la brousse. Un groupe est en règle générale composé de deux à quatre mères flanquées de leurs petits. Les mâles adultes, qui portent des bois contrairement aux femelles, vivent en solitaires et ne se joignent aux femelles que pendant la période d’accouplement. Dans les zoos aussi, les koudous sont rares.