Jazz Correia a accouché d'un fils en mauvaise santé

Jazz Correia a donné naissance à son quatrième enfant, jeudi 12 octobre 2023. Alors que ce devait être un intense moment de joie, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ainsi que l’a expliqué l’influenceuse en story Instagram, le bébé a rapidement été emmené aux soins intensifs. «Notre fils est né. On n’est pas tout à fait prêt à partager tout de suite, car il y a eu des complications. Il est actuellement en soins intensifs», a expliqué la Française de 31 ans, qui a récemment scandalisé ses fans. Elle a précisé qu’elle avait pu le toucher que «30 secondes» avant que les médecins s’en occupent: «Je ne le verrai pas avant demain (ndlr: 13 octobre 2023). C’est très dur pour une maman d’être séparée directement comme ça.» Elle a ajouté qu’elle ne voulait pas répondre aux messages de félicitations pour le moment: «Ne m’en voulez pas. Tant que je ne l’aurai pas avec moi et tant que l’on ne me dira pas qu’il va bien, je ne peux pas répondre à vos messages. On est profondément triste pour le moment.»