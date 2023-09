7 chiots St-Bernard sont nés à la Fondation Barry grâce à Roxy

La nurserie de la Fondation Barry grouille de monde à Martigny. En effet, la chienne d’élevage «Roxy van de Burggravehoeve» a mis au monde le 28 août dernier sept petits Saint-Bernard, deux mâles et cinq femelles. «Ils se portent tous à merveille. Ils auront un pedigree (ndlr: un document officiel qui certifie la généalogie et l'exactitude des origines du chien) et recevront des noms commençant par la lettre R», a annoncé mardi la Fondation.

L’événement était attendu. Car la Fondation Barry, propriétaire du plus ancien élevage au monde du chien national suisse, a pour but justement de perpétuer l’élevage plus que tricentenaire sur le lieu d’origine des Saint-Bernard et de préserver le type particulier des chiens de l’Hospice.