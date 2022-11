Tennis : Caroline Garcia finit sa saison en apothéose

La Française a remporté le Masters WTA à Forth Worth, devenant la deuxième Française à réussir cet exploit après Amélie Mauresmo.

Une fin en apothéose: Caroline Garcia a bouclé 2022, année de sa spectaculaire renaissance, avec un quatrième titre, «le plus beau de ma carrière», au Masters WTA, lundi, à Forth Worth, devenant la deuxième Française à réussir cet exploit après Amélie Mauresmo.

La Lyonnaise de 29 ans, qui a battu 7-6 (7-4) 6-4 en finale la Biélorusse Aryna Sabalenka (N.7) va finir la saison à la 4e place mondiale. Un classement déjà atteint en 2018, avant quatre années difficiles, entre crise de confiance, tennis en perdition et soucis physiques récurrents, qui l’ont fait sombrer jusqu’au 74e rang en fin d’année dernière.

«Je ne garde que des choses positives de ces expériences qui ont fait de moi une meilleure joueuse et une meilleure personne.»

«Je voudrais remercier mon équipe, mais aussi partager ce trophée avec toutes les personnes qui m’ont accompagnée toutes ces années. Je ne garde que des choses positives de ces expériences qui ont fait de moi une meilleure joueuse et une meilleure personne», avait-elle d’abord réagi.

Arrivée au Texas dans une relative incertitude, après le départ inattendu de son entraîneur Bertrand Perret, «Caro» a trouvé les ressources mentales et physiques, pour s’adjuger le 11e titre de sa carrière, validant de plus belle son retour dans les cimes du tennis mondial.

Impériale au service

En devenant son coach il y a onze mois à peine, succédant à son père Louis-Paul qui avait occupé cette fonction pendant dix ans, Perret s’est attaché à conforter «Caro» dans son identité de jeu offensif, en la poussant à jouer plus encore vers l’avant, à prendre plus tôt la balle, à se positionner à l’intérieur du court au retour et à attaquer le filet sans peur.