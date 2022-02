Elections cantonales – Caroline Marti vise le Conseil d’Etat genevois en 2023

Actuellement cheffe de groupe au Grand Conseil, la trentenaire assure avoir «mûrement réfléchi son choix». C’est pourquoi, face aux médias, elle a évoqué les lignes directrices qui guideront sa candidature: «Protéger la population de la précarité, des inégalités et des discriminations et proposer une véritable alternative au modèle néo-libéral.» L’élue, secrétaire générale du Groupement des coopératives d’habitation genevoises depuis 2017, le sait mieux que personne. «Le marché du logement est très libéral. Résultat: il est devenu presque impossible de trouver un logement à un prix abordable.» Enfin, Caroline Marti a fait part de sa volonté de proposer «une politique plus à l’écoute de la population et de ses inquiétudes».