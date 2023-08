Caroline Receveur très confiante face à la maladie

Depuis qu’elle a annoncé sur Instagram, le 25 juillet 2023, qu’elle était atteinte d’un cancer du sein très agressif, Caroline Receveur se confie régulièrement sur son combat contre la maladie. Après avoir vécu des moments particulièrement difficiles dès les débuts de son traitement médical, l’influenceuse a donné des nouvelles plutôt rassurantes, lundi 28 août 2023, dans une story Instagram. «Je suis aujourd’hui à mon quatrième cycle de chimiothérapie. Il m’en restera deux, je vais terminer mi-octobre 2023 ma dernière chimio et un mois après j’aurai mon opération. En fonction de l’opération, ils vont pouvoir déceler ou non des nouvelles cellules cancéreuses encore actives. Et si j’ai des cellules je vais continuer mon protocole et encore un peu de chimio et si tout est parti, je n’aurai plus que l’immunothérapie et la radiothérapie. Je suis confiante, d’autant plus que j’ai eu de bonnes nouvelles il y a 10 jours concernant l’évolution de mon nodule», a-t-elle expliqué avec une mine réjouie.