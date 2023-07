Genève: Carouge autorise le port du burkini dans sa piscine

Si l’ arrivée du burkini a fait grand bruit en Ville de Genève, la nouvelle est passée inaperçue dans la commune de Carouge. Il y a peu, le conseil administratif a modifié son règlement afin que des vêtements longs anti-UV puissent être portés par les nageurs et nageuses à la piscine de Fontenette.

Pour la maire, Stéphanie Lammar qui s’exprime dans la «Tribune de Genève», «ces modifications ne traitent pas de la question du burkini en tant que tel, mais concernent une question de santé publique.» En effet, l’objectif premier est de permettre à la population de se protéger du soleil. Et «si le burkini est porté près du corps et ne diffère que peu d’un collant et d’un t-shirt manche longue anti-UV, nous n’avons pas à l’interdire, dans la mesure où il remplit les conditions», conclut l’élue socialiste dans le quotidien régional.