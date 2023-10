Genève: Grosse intervention de police dans une école: fausse alerte

Certains ont cru à un exercice

La zone a également été sécurisée et 350 personnes ont été évacuées. «Vers 11h30, on a entendu l’alarme, relate un enseignant. Je me suis dit que c’était un exercice ou une fausse manipulation. L’évacuation s’est faite de manière échelonnée. Certains sont sortis avec leurs élèves, d’autres sur demande de la police. Les gens sont restés assez calmes, mais il semble que certains ont été choqués. Il y avait des ambulances.» Si l’incident n’a fait aucun blessé, Alexandre Brahier confirme que trois personnes ont demandé un soutien psychologique.

Trois étudiants racontent être sortis directement: «On pensait que c’était un exercice. Mis à part l’alarme, nous n’avons rien entendu d’autre. On était calmes. La police est arrivée et on a compris que c’était plus sérieux. Il y a eu des rumeurs de coups de feu qui ont circulé.» Quid des tirs dont certains font état? RAS. Un seul coup de feu a retenti, «celui de la police pour ouvrir une porte», détaille le chargé de communication.