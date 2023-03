CarPostal a transporté plus de 156 millions de personnes en 2022

En 2022, CarPostal a transporté plus de 156 millions de voyageurs en Suisse, soit une hausse de 15,5% par rapport à 2021 (135,1 millions de personnes) . Cette fréquentation se situe ainsi au niveau d’avant la pandémie de coronavirus, même si le «record historique» de 2019 (167 millions de voyageurs) n’est pas atteint.

À noter encore que CarPostal dispose désormais de «plus de 60 véhicules hybrides» en circulation. La Poste et CarPostal se sont fixés comme objectif «d’investir résolument dans la mobilité durable au cours de ces prochaines années et de réduire ainsi considérablement les émissions de CO 2 ». Parmi les projets déjà réalisés: depuis juin 2022, le premier car postal électrique de Suisse romande circule sur des lignes régulières.