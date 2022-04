Berne : CarPostal met la main au porte-monnaie pour la sécurité

À cause de fêtards avinés, surtout en fin de semaine, le soir, le transporteur fait désormais appel à des sociétés de sécurité pour un montant de près de 3 millions de francs.

En soirée et en fin de semaine, la sécurité est renforcée dans les cars postaux. (Image d’illustration)

CarPostal, c’est le transport quotidien de 370’000 personnes un peu partout en Suisse. Mais la nuit et en fin de semaine, le transport de fêtards conduit à des situations délicates. Il y a un peu plus d’un mois, CarPostal a attribué des mandats un peu partout en Suisse à des sociétés de sécurité externes pour un montant de près de 3 millions de francs rapporte la «Schweiz am Wochenende».