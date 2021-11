Valais : CarPostal range ses navettes autonomes cinq ans après leur lancement

Les deux minibus sans conducteur auront transporté 55’000 passagers durant ce très long test, qui débouchera probablement sur de nouveaux projets.

Les deux véhicules sillonnaient le centre-ville de Sion et effectuaient des trajets entre la gare et la vieille ville.

Elles avaient été baptisées Valère et Tourbillon et faisaient la joie des amateurs de technologie: les deux navettes autonomes mises en service à Sion en 2016 par CarPostal ont parfaitement répondu aux attentes et vont prendre une retraite méritée, rapporte RhôneFM. Au total, elles auront transporté 55’000 passagers sur des trajets au centre-ville et entre la gare et la vieille ville. Mais ces essais arrivaient au bout de ce qu’il y avait à tester dans la configuration sédunoise, a indiqué à la radio le responsable marché et clients de CarPostal Suisse romande.