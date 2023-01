Mobilité: CarPostal se résigne à acheter des bus électriques en Allemagne

D’autres constructeurs en retard

À cause de problèmes récurrents de pénuries et de retards dans les chaînes d’approvisionnement au niveau mondial, d’autres entreprises de constructions connaissent des problèmes. Les transports publics de Zurich ont commandé 70 trams Flexity à Alstom il y a six ans. Ils devaient être livrés au troisième trimestre de 2024. Mais l’année dernière le fabricant a dû annoncer un arrêt des livraisons en raison du manque de matériaux tels que l’acier, l’électronique ou les câbles. Les livraisons ont repris fin juillet et 37 véhicules sont arrivés à Zurich. Les transports publics bernois Bernmobil sont aussi en attente de 27 nouveaux trams fabriqués par Stadler.